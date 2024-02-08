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Грузия хочет стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном

Грузия хочет стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном

Тбилиси заинтересован стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил кандидат на пост главы МИД Грузии Илья Дарчиашвили, выступая в парламенте страны, его цитирует «Репорт».

Он отметил, что власти Грузии предприняли важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе.

«Мы хотим, чтобы Тбилиси в будущем стал площадкой для обсуждения любых актуальных вопросов, чтобы поддержать создание доверия между нашими соседями. В рамках правительственной программы «Для строительства европейского государства» Грузия приложит все усилия для содействия миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе.

Для достижения этой цели правительство намерено сохранить нынешнюю высокую динамику и укрепить двусторонние стратегические отношения с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией», – подчеркнул И.Дарчиашвили.

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