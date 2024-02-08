СМИ Турции продолжают знакомить читателей с результатами выборов в Азербайджане

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Известные медиаресурсы Турции продолжают публиковать статьи, информирующие о предварительных результатах внеочередных президентских выборов в Азербайджане, сообщает «Азертадж».

В статье под названием «По предварительным результатам голосования, Ильхам Алиев победил, набрав 92,05 процента голосов», опубликованной агентством «Анадолу», отмечается, что Ильхам Алиев, возглавляющий Азербайджан на протяжении 21 года, в пятый раз одержал победу на президентских выборах. В публикации подчеркивается, что Ильхам Алиев, впервые избранный президентом в 2003 году, спустя 21 год вновь одержал уверенную победу на выборах, в которых участвовал под лозунгом «Победоносный лидер народа-победителя». В статье говорится об успешном продолжении Ильхамом Алиевым политического курса Гейдара Алиева, выполненном завещании отца и освобождении Карабаха и прилегающих территорий от армянской оккупации.

В статье приводится обширная информация о стремительном развитии азербайджано-турецких отношений.

В публикации на сайте «24» приводятся сообщения ЦИК, согласно которым президент Ильхам Алиев победил с высоким процентом голосов.

Турецкая версия Euronews также сообщила о предварительных результатах президентских выборов в Азербайджане. В публикации приводятся результаты exit poll, свидетельствующие об уверенной победе Ильхама Алиева.

В статьях BBC News Türkçe, Reuters и TRT говорится об уверенной победе на выборах Ильхама Алиева, оставившего далеко позади всех своих оппонентов. В статьях также приводятся результаты exit poll.

В публикации на сайте TRT подчеркивается, что азербайджанская общественность с большим воодушевлением отметила победу президента Ильхама Алиева на выборах.

Газета Milliyyet приводит текст поздравительного послания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Президента Ильхама Алиева.

Сообщения об уверенной победе Ильхама Алиева опубликованы в газете Hürriyet, на сайтах Haberler.com, Haber7com, Haber Global и в других медиаресурсах.

В материалах подчеркивается историческая значимость прошедших выборов.