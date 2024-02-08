При взрыве на газопроводе в России пострадали 8 человек (обновлено, фото, видео)

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23:45 Восемь человек пострадали в результате пожара в Пермском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

«По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы», – сообщили в управлении МЧС.

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23:32 После взрыва на газопроводе в Пермском крае пострадало шесть человек, двое находятся в реанимации. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё одного пострадавшего сейчас везут в больницу. Двоих человек перевели в реанимацию», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона подтвердил, что огонь с горящего газопровода, перешёл на несколько домов в посёлке Куеда. В местном МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 180 квадратов.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трёх близлежащих строений», — отметили в ведомстве.

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22:50 Три цистерны грузового поезда загорелись в Пермском крае, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, а также телеграм-каналы «112», SHOT и Mash. РЖД это опровергло: «происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов», сообщили в компании.

Пожар начался на улице Интернациональной в селе Куеда. Сначала загорелась одна цистерна, затем огонь распространился еще на две. Источник отметил, что существует угроза рапространения огня на жилые дома.

По информации «112», произошел взрыв на газопроводе. Об этом также пишут Mash, SHOT, а также телеграм-канал Baza.

SHOT также пишет, что возгорание началось в селе Куеда. По его данным, огонь начал распространяться на жилые дома, один человек пострадал. Об одном пострадавшем сообщает и «112», по его информации, человек получил ожоги.

Как утверждает Mash, с ожогами госпитализировали женщину, также пострадал подросток, который надышался дымом.

