Швейцарская ТРК подготовила сюжет о выборах в Азербайджане (фото)

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В выпуске новостей Швейцарского радио и телевидения (Schweizer Radio und Fernsehen – SRF) показан подробный репортаж о проведенных в Азербайджане внеочередных президентских выборах и потенциале экономической и транспортной инфраструктуры в регионе.

В репортаже была предоставлена информация о проведенных в Азербайджане президентских выборах, отмечено, что глава государства Ильхам Алиев одержал победу с большим преимуществом, сообщает «Азертадж».

Кроме того, доведено до внимания, что Азербайджан расположен на Южном Кавказе, вдоль важных транспортных и торговых путей, однако конфликт и геополитическая ситуация в регионе препятствуют полноценному использованию данного потенциала. В репортаже, где также говорилось о стратегических партнерских связях между Турцией и Азербайджаном, было подчеркнуто, что прохождение сухопутного сообщения через Нахчыванский регион Азербайджана до Каспийского моря и Центральной Азии представляет важное значение для обеих стран.

Побывавшая в Нахчыване съемочная группа побеседовала здесь с предпринимателями и водителями грузовиков о трудностях, с которыми они сталкиваются. Было отмечено, что перевозка грузов через территорию Ирана приводит к дополнительным таможенным выплатам, а движение по протяженным и неблагоприятным дорогам – к потере качества и времени, осложняет оборот грузов на Южном Кавказе. Именно поэтому подчеркнуто значение возобновления функционирования дорожной инфраструктуры под названием «Зангезурский коридор», существовавшей еще во времена Советского союза. Отмечено, что Азербайджан и глава государства Ильхам Алиев прилагают усилия для открытия этого некогда действовавшего маршрута. А со ссылкой на главу Турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана говорилось о значении, которое Нахчыван может представлять в экономическом, транспортном и энергетическом секторах, было подчеркнуто, что открытие региональных транспортных и коммуникационных возможностей позволит полностью использовать данный потенциал.

В репортаже также отмечалось, что проходящий через территорию Азербайджана транспортный коридор позволит связать Турцию не только с Азербайджаном, но и со странами Центральной Азии. Особое внимание также уделено растущему авторитету Турции на Южном Кавказе и в Центральной Азии, подчеркнуто, что предприниматели также с большим интересом поддерживают эту возможность. В интервью съемочной группе один из турецких бизнесменов расценил нынешние процессы как этап в возрождении некогда существовавшего Великого Шелкового пути и сказал, что пока для этого необходимо включить небольшой участок в данную инфраструктуру. Он выразил уверенность, что в результате безупречной внешней политики правительства Азербайджана эта проблема также будет устранена.

В заключении репортажа SRF говорилось о том, что Армения все еще не поддерживает эти дорожные инициативы, что пограничная зона между Нахчываном и Арменией остается в военном отношении закрытой территорией. Вместе с тем выражается надежда, что в связи с этими территориями, расположенными на стыке трех стран, вместо оружия должны говорить дипломаты.