ОЗА уличила американских дипломатов в лицемерии

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Заявление посольства США в Азербайджане относительно досрочных президентских выборов 7 февраля является грубым актом, не уважающим волю азербайджанского народа и противоречащим элементарным дипломатическим правилам.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Сегодняшнее заявление страны, которая не осудила 30-летнюю армянскую оккупацию, этнические чистки, заявление, озвученное министром обороны в правительстве «демократического» Никола Пашиняна, «гениальным генералом» Давидом Тонояном в Вашингтоне с угрозами в адрес Азербайджана о «новой войне за новые территории», а также не упоминала право на возвращение западных азербайджанцев, звучит крайне смехотворно.

Если американские дипломаты придают такое значение рекомендациям ОБСЕ, мы призываем их сначала ознакомиться с рекомендациями той же ОБСЕ относительно президентских выборов, которые прошли в США в ноябре 2020 года. В отчете особо подчеркивается, что рекомендации, включенные в предыдущие отчеты ОБСЕ, не были выполнены. Мы призываем американских дипломатов воздержаться от лицемерия», – говорится в заявлении.