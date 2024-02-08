При взрыве на газопроводе в России пострадали 8 человек (обновлено, фото, видео) |
Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Сырского (обновлено) |
ОЗА уличила американских дипломатов в лицемерии |
МИД: Китай уважает выбор азербайджанского народа |
Погиб высокопоставленный командир «Хезболлы» (фото) |
Гурбангулы Бердымухамедов: Азербайджан – страна, идущая в ногу со временем |
Азербайджан узнал соперников по Лиге наций УЕФА |
Посол Ирана: Наша мечта – мир, спокойствие и стабильность братского Азербайджана |
Зеленский раскрыл свои требования к Сырскому |
Главное Мир

Подоляк рассказал о причинах увольнения Залужного

Подоляк рассказал о причинах увольнения Залужного

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. По его словам, таким образом Киев хочет пересмотреть тактику.

«Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объёме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу», — написал Подоляк в своём телеграм-канале.

В качестве четвёртой причины он назвал необходимость запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.

Теги:
Из этой рубрики
Зурабишвили назначила Кобахидзе премьер-министром
Мир

Зурабишвили назначила Кобахидзе премьер-министром

2024/02/09, 00:20
Такер Карлсон показал кадр интервью с Путиным
Мир

Такер Карлсон показал кадр интервью с Путиным

2024/02/09, 00:16
При взрыве на газопроводе в России пострадали 8 человек (обновлено, фото, видео)
Мир

При взрыве на газопроводе в России пострадали 8 человек (обновлено, фото, видео)

2024/02/08, 23:45
Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Сырского (обновлено)
Мир

Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Сырского (обновлено)

2024/02/08, 23:44
Сенат США согласовал законопроект о помощи Израилю и Украине
Мир

Сенат США согласовал законопроект о помощи Израилю и Украине

2024/02/08, 23:27
Новоизбранный главнокомандующий ВСУ оказался уроженцем России
Мир

Новоизбранный главнокомандующий ВСУ оказался уроженцем России

2024/02/08, 23:23
Грузинский парламент утвердил новое правительство страны во главе с Кобахидзе
Мир

Грузинский парламент утвердил новое правительство страны во главе с Кобахидзе

2024/02/08, 23:03
Подоляк рассказал о причинах увольнения Залужного
Мир

Подоляк рассказал о причинах увольнения Залужного

2024/02/08, 22:21
Погиб высокопоставленный командир «Хезболлы» (фото)
Мир

Погиб высокопоставленный командир «Хезболлы» (фото)

2024/02/08, 22:19