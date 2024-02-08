Подоляк рассказал о причинах увольнения Залужного

399 Просмотров

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. По его словам, таким образом Киев хочет пересмотреть тактику.

«Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объёме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу», — написал Подоляк в своём телеграм-канале.

В качестве четвёртой причины он назвал необходимость запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.