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Гафарова провела встречи с делегациями России и Беларуси (фото)

Гафарова провела встречи с делегациями России и Беларуси (фото)

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с делегациями Совета Федерации Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Беларуси, находящимися у нас в стране для наблюдения за проведёнными 7-го февраля президентскими выборами. Об этом сообщает парламент Азербайджана.

На встречах Председатель Милли Меджлиса отмечала особое место этих выборов в истории Азербайджана, так как впервые в истории нашей современной государственности выборы они были проведены по всей территории Азербайджана, включая все освобождённые от оккупации города и сёла. Внеочередные  президентские выборы впишутся в историю Азербайджана и как выборы Победы, добавила Сагиба Гафарова.

Кроме того, гостям было сказано об условиях, которые были созданы для проведения президентских выборов в Азербайджане в согласии с международными нормами, и о том, что процесс был проведён на высоком уровне. Являясь молодым независимым государством, Азербайджан, тем не менее, обладает достаточно богатым опытом организации демократических выборов. Были предприняты все меры к тому, чтобы и президентские выборы 7-го февраля были демократичными, свободными, справедливыми и прозрачными. Это подтверждают и наблюдатели, как местные, так и иностранные.

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации Григорий Карасин озвучил благоприятные мысли о наблюдении за выборами и выразил поздравления с их успешностью. Г-н Карасин сообщил, что члены возглавляемой им делегации в день голосования вживую наблюдали за процессом на ряде избирательных участков. Высокая активность избирателей оставила у каждого из них только положительные мнения об этих выборах, по словам руководителя делегации.

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерий Бельский тоже отметил проведение президентских выборов согласно национальному законодательству и демократическим нормам и принципам, а также обеспечение абсолютно свободной подачи голосов избирателями. По его словам, наблюдатели не обнаружили каких-либо нарушений закона в ходе выборов. Валерий Бельский добавил, что делегация Беларуси побывала и на освобождённых от оккупации землях, где они могли наблюдать настоящий праздник выборов.

На встречах также состоялся обмен мнениями о представляющих взаимный интерес вопросах, касающихся отношений между нашими странами и парламентами. Было отмечено успешное сотрудничество наших законодательных органов – как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

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