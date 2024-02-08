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Гафарова встретилась с делегациями Пакистана, Иордании и Малайзии (фото)

Гафарова встретилась с делегациями Пакистана, Иордании и Малайзии (фото)

Состоялись встречи председателя Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой с парламентскими мониторинговыми миссиями Пакистана, Иордания и Малайзии, прибывшими в нашу страну для наблюдения за внеочередными президентскими выборами. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Сагиба Гафарова выразила гостям признательность за то, что они наблюдали за выборами, которые особо важны в азербайджанской истории. По её словам, президентские выборы – политическое событие огромной важности с точки зрения определения будущего развития страны. Эти выборы имеют большое значение для Азербайджана. Внеочередные президентские выборы впервые прошли на всей территории нашей страны, в том числе в Ханкенди, Шуше и других районах с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Азербайджанпа.  Сказав это, спикер Милли Меджлиса обратила внимание собеседников на то, что часть бывших вынужденных переселенцев уже возвращена на освобожденные от оккупации территории, и что эти люди проголосовали на выборах со своих родных мест.

Как подчеркнула Спикер Сагиба Гафарова, были приняты все необходимые меры для проведения президентских выборов в свободных, демократических и прозрачных условиях. Выборы были организованы в соответствии с требованиями законодательства и по всем передовым стандартам. Одним из основных моментов была высокая явка избирателей. Наш народ отправился на избирательные участки и проголосовал за будущее нашего государства.

Затем председатель Милли Меджлиса, заметив, что множество местных и международных наблюдателей отслеживало как процесс подготовки к выборам, так и само голосование, упомянула благоприятные заключения наблюдателей о выборном процессе.

Председатель Постоянного комитета по экономическим вопросам Сената Пакистана Фейсал Салим Рахман, первый заместитель председателя Палаты представителей Иордании Абдуррахим аль-Маайа и заместитель председателя Сената Малайзии Нур Джазлан бин Мохамед, а также заместитель председателя Палаты представителей Рамли Бин Мохд Нор на соответствующих встречах поздравили наш народ, наше государство с успешным проведением выборов. Было заявлено, что президентские выборы были проведены демократично, соответственно международным стандартам, прозрачно и справедливо. О прекрасной организации процесса говорили активность граждан и то, что с самого момента открытия избирательных участков они приходили туда и свободно выражали свою волю.

Было отмечено, что пристальное внимание молодёжи к выборам и её активное участие в них произвели на гостей благоприятное впечатление.

Члены наблюдательных миссий высоко оценили развитие Азербайджана, подчеркнув, что Азербайджан – страна, открытая для международной общественности.

По словам председателя Постоянного комитета Сената Пакистана, несмотря на то, что сегодня в его стране проходят выборы, они прибыли в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами у нас, а это говорит о важности, придаваемой отношениям между двумя государствами.

Кроме того, на встречах состоялись обсуждения развития двусторонних связей, а также текущего и будущего состояния отношений между нашими парламентами.

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