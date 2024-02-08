Гафарова встретилась с членами делегаций Парламента Италии и Национальной ассамблеи Сербии (фото)

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Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с членами наблюдательных миссий Парламента Италии и Национальной ассамблеи Сербии, наблюдавших за проведёнными в Азербайджане внеочередными президентскими выборами. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Спикер Милли Меджлиса поблагодарила гостей за наблюдение за президентскими выборами, которые, заметила она, имеют особое значение для нашей страны. Впервые выборы прошли на всех суверенных территориях Азербайджана, в том числе в освобожденных от оккупации районах. В последних было 26 избирательных участков со всеми необходимыми условиями, заявила Сагиба Гафарова.

Высказав поздравления об успешном завершении выборов, председатель мониторинговой миссии Парламента Италии Андрео ди Джузеппе упомянул, что возглавляемая им миссия наблюдала за процессом на 15 избирательных участках. Как он подчеркнул, президентские выборы были организованы согласно международным правилам. Он особо отметил активное участие в голосовании молодёжи, охарактеризовав это как показатель демократии. Итальянский парламентарий, кроме того, упомянул ряд замеченных миссией новшеств в организации выборов, которые, по его словам, обеспечили ещё более эффективный ход общего процесса.

Заместительница председателя Национальной ассамблеи Сербии Сандра Божич тоже подчеркнула, что президентские выборы были проведены на основе демократических принципов и норм, затем высоко оценив активность избирателей. Она заметила, что проведение выборов на столь высоком уровне является прекрасным показателем демократии.

Сандра Божич выразила удовлетворение визитом в Азербайджан, добавив, что возглавляемая ею делегация – первая сербская делегация, которая побывала в Карабахе. Сербские представители наблюдали за выборами в Шуше и Ханкенди, при этом, став свидетелями большой восстановительной и созидательной работы, проделанной за краткий срок в этих азербайджанских городах, продолжала г-жа Божич.

На встречах также обсуждались вопросы нашего межпарламентского сотрудничества, усилия групп дружбы по углублению взаимосвязей и возможности расширения взаимодействия между комитетами парламентских комитетов трёх государств.