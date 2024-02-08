Президент Хорватии пожелал Ильхаму Алиеву успехов

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Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В письме говорится:

Рад от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично передать искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Азербайджана.

Желаю Вам успехов на столь ответственном посту. Верю, что Вы и впредь продолжите самоотверженно работать на благо общего развития Вашего государства и процветания Ваших граждан.

Дружественные отношения между Хорватией и Азербайджаном развиваются на протяжении последних 30 лет. Уверен, что в новый период Вашего президентства мы продолжим деятельность по укреплению и углублению наших отношений. Наше экономическое сотрудничество имеет особое значение, и для его дальнейшего развития существует большой потенциал. Верю, что мы не пожалеем усилий для дальнейшего стимулирования тесного сотрудничества между азербайджанскими и хорватскими компаниями, а также повышения интереса к взаимным инвестициям.