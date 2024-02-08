Гурбангулы Бердымухамедов: Азербайджан – страна, идущая в ногу со временем |
Азербайджан узнал соперников по Лиге наций УЕФА |
Посол Ирана: Наша мечта – мир, спокойствие и стабильность братского Азербайджана |
Зеленский раскрыл свои требования к Сырскому |
Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Сырского (обновлено) |
Зеленский обсудил с Залужным перестановки в ВСУ |
Путин указал на важность союзнических отношений с Азербайджаном |
Алиев озвучил Мишелю позицию Баку по трехсторонним встречам в Брюсселе (обновлено) |
Саакашвили: В историю он войдет как Ильхам Победитель |
Главное Политика

Президент Хорватии пожелал Ильхаму Алиеву успехов

Президент Хорватии пожелал Ильхаму Алиеву успехов

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В письме говорится:

Рад от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично передать искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Азербайджана.

Желаю Вам успехов на столь ответственном посту. Верю, что Вы и впредь продолжите самоотверженно работать на благо общего развития Вашего государства и процветания Ваших граждан.

Дружественные отношения между Хорватией и Азербайджаном развиваются на протяжении последних 30 лет. Уверен, что в новый период Вашего президентства мы продолжим деятельность по укреплению и углублению наших отношений. Наше экономическое сотрудничество имеет особое значение, и для его дальнейшего развития существует большой потенциал. Верю, что мы не пожалеем усилий для дальнейшего стимулирования тесного сотрудничества между азербайджанскими и хорватскими компаниями, а также повышения интереса к взаимным инвестициям.

Теги:
Из этой рубрики
Гафарова провела встречи с делегациями России и Беларуси (фото)
Политика

Гафарова провела встречи с делегациями России и Беларуси (фото)

2024/02/08, 22:13
Гафарова встретилась с членами делегаций Парламента Италии и Национальной ассамблеи Сербии (фото)
Политика

Гафарова встретилась с членами делегаций Парламента Италии и Национальной ассамблеи Сербии (фото)

2024/02/08, 22:01
Гурбангулы Бердымухамедов: Азербайджан - страна, идущая в ногу со временем
Политика

Гурбангулы Бердымухамедов: Азербайджан – страна, идущая в ногу со временем

2024/02/08, 21:55
Президент Хорватии пожелал Ильхаму Алиеву успехов
Политика

Президент Хорватии пожелал Ильхаму Алиеву успехов

2024/02/08, 21:37
Рада призывает к переговорам между ПАСЕ и азербайджанским парламентом
Политика

Рада призывает к переговорам между ПАСЕ и азербайджанским парламентом

2024/02/08, 21:32
Посол Ирана: Наша мечта - мир, спокойствие и стабильность братского Азербайджана
Политика

Посол Ирана: Наша мечта – мир, спокойствие и стабильность братского Азербайджана

2024/02/08, 21:23
Представитель парламента Пакистана: Выборы прошли на высоком уровне
Политика

Представитель парламента Пакистана: Выборы прошли на высоком уровне

2024/02/08, 20:36
Азербайджан и Бразилия обсудили развитие связей между странами
Политика

Азербайджан и Бразилия обсудили развитие связей между странами

2024/02/08, 20:32
Азербайджан и Иордания обсудили региональные вопросы (фото)
Политика

Азербайджан и Иордания обсудили региональные вопросы (фото)

2024/02/08, 20:01