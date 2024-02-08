Посол Ирана: Наша мечта – мир, спокойствие и стабильность братского Азербайджана

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Особое значение для всех стран региона имеют коридоры Север-Юг и Восток-Запад.

Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

По его словам, которые приводит «Тренд», национальные интересы и цели Ирана всегда направлены на обеспечение стабильности и безопасности в дружественных государствах и регионе. Мечта Ирана – мир, спокойствие и стабильность для соседнего и братского Азербайджана, отметил Мусави.

«Контакты между высокопоставленными официальными лицами двух стран, многочисленные взаимные визиты и встречи делегаций свидетельствуют, с одной стороны, о высоком уровне отношений, а с другой – оказывают мощную поддержку этим отношениям. Это также способствует продолжению и расширению двустороннего сотрудничества», – сказал посол.

Мусави выразил надежду, что с подписанием между двумя странами соглашения о льготной торговле и проведением в ближайшем будущем 16-го заседания иранско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, параллельно с существующими политическими связями высокого уровня между двумя странами будут развиваться и другие области, в том числе экономические и торговые связи.