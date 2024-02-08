Россия и Украина провели обмен пленными

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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 100 на 100, сообщило Минобороны России.

«8 февраля в результате переговорного процесса возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят освобожденных из плена российских военнослужащих в Москву для лечения и реабилитации, всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Обмен пленными проведен при посредничестве ОАЭ, отметили в ведомстве.