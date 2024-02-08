Представитель парламента Пакистана: Выборы прошли на высоком уровне

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Мы побывали на нескольких избирательных участках, все было организовано на высоком уровне. Я также высоко оцениваю присутствие на участках представителей СМИ.

Об этом сказал глава наблюдательной миссии парламента Пакистана Фейсал Салим Рахман на состоявшейся 8 февраля пресс-конференции по итогам наблюдения на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Его слова приводит «Азертадж».

«Одним из позитивных моментов, которые мы наблюдали на этих выборах, было непосредственное участие молодежи в организации избирательного процесса. Это очень хороший знак для благополучия страны», – подчеркнул глава миссии.