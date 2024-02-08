Азербайджан и Бразилия обсудили развитие связей между странами

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8 февраля 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Бразилия-Азербайджан в Федеральном сенате Бразилии сенатором Нельсиньо Традом, находящуюся с визитом в стране с целью наблюдения за внеочередными выборами президента Азербайджана.

Согласно информации Министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией, планы по расширению политических контактов и механизму двусторонних консультаций. Была подчеркнута важность подготовки к следующей встрече совместной рабочей группы по торговому и инвестиционному сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Федеративной Республики Бразилия.

Министр Джейхун Байрамов отметил особое значение внеочередных выборов президента Азербайджана, которые впервые в истории независимости страны прошли на фоне полного восстановления ее территориальной целостности и суверенитета.

На встрече также было подчеркнуто значение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году, с точки зрения развития двусторонних отношений, а также расширения координационной работы с Бразилией как страной, которая проведет COP30.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.