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Зеленский обсудил с Залужным перестановки в ВСУ

Зеленский обсудил с Залужным перестановки в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Провели серьезный разговор, в том числе и по поводу перестановок в ВСУ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети.

«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновлённом руководстве Вооружённых мил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Фёдоровичу и дальше быть в команде», — говорится в заявлении Зеленского.

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что встретился с Владимиром Зеленским и провёл с ним «важный и серьёзный» разговор, по результатам которого решено изменить «подходы и стратегию» Украины.
«Важный и серьёзный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — написал он в своих соцсетях.

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