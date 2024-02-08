Азербайджан и Иордания обсудили региональные вопросы (фото)

82 Просмотров

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял первого вице-спикера Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Абдуррахима Аль-Маайю и заместителя председателя Сената Иордании, главу Комитета Иорданско-азербайджанского братства, Муфлиха Ар-Рахими.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече обсуждались двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Иорданией, вопросы наблюдения за президентскими выборами, а также регионального развития.