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Азербайджан и Иордания обсудили региональные вопросы (фото)

Азербайджан и Иордания обсудили региональные вопросы (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял первого вице-спикера Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Абдуррахима Аль-Маайю и заместителя председателя Сената Иордании, главу Комитета Иорданско-азербайджанского братства, Муфлиха Ар-Рахими.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече обсуждались двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Иорданией, вопросы наблюдения за президентскими выборами, а также регионального развития.

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