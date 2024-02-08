Байрам Бегай поздравил лидера Азербайджана

8 февраля президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».
Байрам Бегай поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравления.
Главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-албанских двусторонних отношений, выразили уверенность в том, что сотрудничество будет расширяться и впредь.