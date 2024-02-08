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Байрам Бегай поздравил лидера Азербайджана

Байрам Бегай поздравил лидера Азербайджана

8 февраля президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

Байрам Бегай поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-албанских двусторонних отношений, выразили уверенность в том, что сотрудничество будет расширяться и впредь.

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