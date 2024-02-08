Эрсин Татар позвонил Алиеву и поздравил его с убедительной победой на выборах

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8 февраля президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

Эрсин Татар поздравил главу нашего государства с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.

В ходе телефонного разговора было затронуто значение сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, выражена уверенность в дальнейшем расширении этих связей.