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Азербайджан направит на мировой рынок около 100 млн яиц

Азербайджан направит на мировой рынок около 100 млн яиц

В этом году Азербайджан планирует экспортировать порядка 100 млн штук столовых яиц.

Об этом сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанли на встрече с представителями Фонда аграрного страхования (ASF).

Он отметил, что в прошлом году из страны было экспортировано 60 млн штук яиц:

«В стране производится 4-4,5 млн яиц в день, всего около 2 млрд в год. Часть этой продукции уходит на экспорт. Сейчас Азербайджан поставляет яйца в Россию и Объединенные Арабские Эмираты, существуют договоренности о поставках в европейские страны» (цитата по «Репорт»).

По его словам, в настоящее время на птицеводческих предприятиях страны занято около 40 тысяч человек.

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