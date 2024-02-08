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Девлет Бахчели пожелал президенту Алиеву успехов

Девлет Бахчели пожелал президенту Алиеву успехов

8 февраля председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

Девлет Бахчели передал Ильхаму Алиеву поздравление по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана. Он еще раз подчеркнул значение Победы в Отечественной войне и полного восстановления нашего суверенитета под руководством президента Ильхама Алиева.

Глава государства поблагодарил за поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией всегда будут развиваться по восходящей линии.

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