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Галузин: Задача Москвы – помочь Азербайджану и Армении

Галузин: Задача Москвы - помочь Азербайджану и Армении

Задача Москвы – помочь Азербайджану и Армении выйти на устойчивую траекторию примирения и мирного взаимодействия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что Россия предлагает Баку и Еревану консультации по делимитации армяно-азербайджанской границы, поскольку у Москвы есть топографические материалы.

«Надеемся, что в Ереване возобладает понимание того, что именно реализация трехсторонних договоренностей – это самый надежный путь к армяно-азербайджанской нормализации, а не усилия по задействованию внерегиональных игроков, прежде всего США и Евросоюза, деятельность которых направлена не на содействие нормализации, а на то, чтобы выдавить РФ из этого процесса, сломать сложившийся баланс сил на Южном Кавказе и, таким образом, создать еще один очаг нестабильности по соседству с Россией», – заявил Галузин в интервью телеканалу «Россия 24».

Замминистра назвал роль России в армяно-азербайджанском урегулировании безальтернативной: «Именно под эгидой России, именно по инициативе президента Владимира Путина созданы основы урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Россия оказывает помощь по всему комплексу вопросов, связанных с заключением мирного договора».

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