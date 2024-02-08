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Sivil Toplum: Нарушений закона на выборах не зафиксировано

Sivil Toplum: Нарушений закона на выборах не зафиксировано

Мониторинговая коалиция Sivil Toplum провела 8 февраля пресс-конференцию по итогам наблюдений за внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики, сообщает «Азертадж».

Наблюдатели в своих заявлениях подчеркнули, что по сравнению с прошлыми выборами активность в этом году была на рекордном уровне. Отмечено, что более чем на 60 избирательных участках, на которых побывали 613 наблюдателей, строго соблюдались требования законодательства, процесс осуществлялся в абсолютно прозрачной форме. Избиратели проголосовали, воспользовавшись своими конституционными правами.

Доведено до внимания, что избирателям были созданы все условия для реализации права голоса. По сравнению с предыдущими президентскими выборами в этот раз в составе избирательных комиссий наблюдался рост числа женщин. В целом серьезных нарушений закона на выборах не зафиксировано. Также были созданы все условия для спокойного осуществления профессиональной деятельности представителями СМИ.

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