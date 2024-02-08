СМИ Грузии широко осветили выборы в Азербайджане

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Итоги внеочередных президентских выборов, прошедших в Азербайджане 7 февраля, находятся в центре внимания грузинских СМИ, сообщает «Азертадж».

Информационные порталы interpressnews.ge, sputnik-georgia.ru, qafqazturk.com, newsday.ge, ambebi.ge, adjaratv.ge, accentnews.ge, 24news.ge, realnews.ge, aktual.ge, kavkasia.net, телеканалы imedi, 1tv.ge, «Рустави2», распространили подробную информацию о результатах exit poll и предварительных данных Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

В материалах, опубликованных на азербайджанском, русском, грузинском и английском языках, отмечается, что Ильхам Алиев, набрав голоса более 92 процентов избирателей, переизбран президентом Азербайджанской Республики.

Некоторые издания также написали о том, что мировые лидеры уже поздравили Ильхама Алиева с блестящей победой.

В целом в грузинской прессе опубликовано более 50 материалов, касающихся начала, хода и результатов голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.