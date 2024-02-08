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Ильхам Алиев: Голосование в Ханкенди имеет огромный смысл (фото)

Ильхам Алиев: Голосование в Ханкенди имеет огромный смысл (фото)

8 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию в составе членов Великого национального собрания Турции во главе с руководителем Азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Ильхам Алиев выразил признательность делегации за наблюдение за выборами.

Выступая от имени делегации, Шамиль Айрым поздравил главу государства с убедительной победой на президентских выборах.

Гость подчеркнул особую роль искренней дружбы и братства президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в развитии связей между нашими странами.

Глава государства с удовлетворением отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган направил ему поздравительное послание по случаю победы на выборах, также состоялся телефонный разговор с президентом Турции.

Шамиль Айрым подчеркнул большое значение того, что президент Ильхам Алиев и члены его семьи проголосовали в Ханкенди.

Глава государства также сказал, что голосование в Ханкенди имеет огромный политический и символический смысл.

Шамиль Айрым отметил, что в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции президент Ильхам Алиев и Азербайджан продемонстрировали пример миру. Подчеркнув, что глава государства выполнил завет общенационального лидера Гейдара Алиева, гость сказал, что азербайджанский народ, обеспечив территориальную целостность и суверенитет страны, впервые с гордостью участвовал в этих выборах.

Президент Азербайджана еще раз отметил, что высоко оценивает морально-политическую поддержку братской Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Победе в Отечественной войне.

На встрече была подчеркнута несправедливость в отношении азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, отмечалось, что Великое национальное собрание Турции выступает против этого, и в парламенте Турции в этой связи будут приняты соответствующие заявления и обращения, была доведена до внимания важность ратификации полномочий азербайджанской делегации.

В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в рамках Организации тюркских государств и Парламентской ассамблеи тюркских государств, отмечена важность дальнейшего углубления сотрудничества и партнерства в Организации тюркских государств.

Члены делегации подчеркнули, что высоко оценивают деятельность президента Ильхама Алиева по дальнейшему развитию Организации тюркских государств.

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