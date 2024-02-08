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Французские железнодорожники объявили о забастовке

Французские железнодорожники объявили о забастовке

Сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) объявили о забастовке 16-18 февраля из-за низких зарплат и тяжёлых условий труда, сообщает издание Midi Libre.

«Итог встречи не позволил отменить наше предупреждение о забастовке контролёров 16-18 февраля», – сообщило СМИ со ссылкой на заявление профсоюзов.

В период новогодних праздников 2022 года из-за забастовок железнодорожников во Франции произошёл транспортный коллапс.
Более 200 тысяч пассажиров столкнулись с отменами поездов в последний момент.

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