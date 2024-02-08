США нанесли удары по двум ракетам хуситов

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США нанесли удары по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам йеменских ополченцев-хуситов, подготовленным для атак в Красном море. Об этом сообщили силы Центрального командования США (CENTCOM) в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«CENTCOM обнаружил эти ракеты в контролируемых хуситами районах Йемена и определил, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе», — рассказали в командовании.

В заявлении подчеркивается, что эти действия «защитят свободу судоходства», а также обеспечат безопасность международных вод для Военно-морских сил (ВМС) США и торговых судов.