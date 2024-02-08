Миссия ШОС признала прошедшие президентские выборы в Азербайджане прозрачными, демократичными и достоверными

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Миссия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в связи с обеспечением наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане работала с 4 по 8 февраля. Об этом сказал генеральный секретарь организации Чжан Мин, отметив, что в составе миссии было аккредитованы 21 представителей государственных и законодательных органов государств-членов ШОС, а также сотрудники непосредственно самой организации.

Чжан Мин сообщил, что приглашение от Азербайджана адресованное ШОС следует расценивать как желание страны быть максимально открытым перед мировым сообществом в вопросе выборов.

Миссия проводила работу в соответствии с нормативами ШОС, принятыми в 2006 году, и реализовывала свою работу исходя из принципов самостоятельности и независимости, придерживаясь того, чтобы оставаться максимально непредвзятой относительно всех кандидатов. Миссия провела широкие обсуждения с другими зарубежными наблюдателями.

Генеральный секретарь ШОС отметил, что для работы миссии в Азербайджане были созданы все необходимые условия, что уже свидетельствует о прозрачности процесса.

Все заключительные материалы собраны на основе личных наблюдений членов миссии и результаты вошедшие в заключение ШОС по выборам в Азербайджане были собраны непосредственно в ходе процесса выборов.

Миссия отметила, что в ходе реализации календарного плана по организации внеочередных президентских выборов, избирательной комиссией был проведен комплекс работ, который обеспечил реализацию выборных прав граждан Азербайджана.

Наблюдение проводилось на 60 избирательных участках, расположенных в Баку и Сумгайыте.

В день голосования члены миссии прибыли на избирательные участки и приняли участие в подготовке к приему граждан. Во время голосования члены миссии самостоятельно выбирали какой избирательный участок посетить и в этом им не чинилось никаких препятствий.

Миссия ШОС отметила высокий профессиональный уровень людей, работавших в избирательных участках, и большой процент молодежи среди избирателей. Члены участковых миссий обеспечили необходимые условия для обеспечения процесса голосования и проявляли бесстрастность по отношению к избирателям. При этом проявлялась чуткость и забота к журналистам и наблюдателям.

На каждом избирательной участке присутствовало значительное количество местных наблюдателей и в их работе не были отмечены какие-либо нарушения.

Деятельность Центральной избирательной комиссии по внеочередным президентским выборам носила независимый характер и в ходе наблюдений в миссию ШОС не поступило никаких жалоб на работу этой структуры.

Миссия констатировала, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Азербайджана и принятым страной на себя международным обязательствам.

Миссия ШОС признала прошедшие выборы прозрачными, демократичными и достоверными.