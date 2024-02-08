В Аскеране обнаружено массовое захоронение |
Ильхам Алиев: Эти выборы имеют особое историческое значение для азербайджанского народа |
ОТГ: Президентские выборы в Азербайджане прошли в полностью прозрачной обстановке |
Азербайджан одержал победу. И начинает политическую перезагрузку |
Зеленский: Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым |
Путин позвонил Алиеву и поздравил его с разгромной победой на выборах |
Коротченко поставил Азербайджан в пример демократическим странам ЕС |
Запад пустил в ход «тяжелую» артиллерию |
Генсек СНГ: Выборы в Азербайджане были конкурентными, Алиев победил благодаря своему авторитету |
Главное Мир

США хотят заставить ЕС платить за поставки американского оружия в Украину

США хотят заставить ЕС платить за поставки американского оружия в Украину

Вашингтон рассматривает несколько вариантов продолжения поставок вооружений в Украину, в том числе идею заставить европейские страны платить за них. Причиной обсуждений стала блокировка законопроекта о выделении финансовой помощи Украине в Конгрессе США, сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, помощники президента США Джо Байдена пытаются понять, «как платить за вооружения, если Конгресс останется парализованным». Так, план касательно возможного изъятия российских активов в настоящее время находится под вопросом, поскольку его также будет необходимо утверждать в Конгрессе. Поэтому в Белом доме ведутся дискуссии касательно того, чтобы «заставить европейские страны платить за поставки американского оружия и поставлять его Украине». Наряду с ними, по данным газеты, в Вашингтоне обсуждается вариант обмена вооружением между США и третьими странами для их дальнейшей передачи Украине.

Лидеры Евросоюза пообещали в феврале 2023 года поставить Украине в течение года около 1 млн снарядов и ракет, однако в декабре глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признали, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз передаст Украине с февраля 2023 года по март 2024 года около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов вместо обещанного 1 млн. 1 февраля в Еврокомиссии заявили, что Украине поставят новые танки, вертолеты, средства ПВО и 1 млн снарядов к концу 2024 года.

Пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США 7 февраля не прошел первое процедурное голосование в Сенате. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд – на помощь Израилю, $20,23 млрд – на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

Теги:
Из этой рубрики
Французские железнодорожники объявили о забастовке
Мир

Французские железнодорожники объявили о забастовке

2024/02/08, 16:34
США нанесли удары по двум ракетам хуситов
Мир

США нанесли удары по двум ракетам хуситов

2024/02/08, 16:13
США хотят заставить ЕС платить за поставки американского оружия в Украину
Мир

США хотят заставить ЕС платить за поставки американского оружия в Украину

2024/02/08, 15:49
За пост президента России поборются четыре кандидата
Мир

За пост президента России поборются четыре кандидата

2024/02/08, 15:37
Путин и Си Цзиньпин обсудили стратегическое партнерство
Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили стратегическое партнерство

2024/02/08, 15:30
Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России
Мир

Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России

2024/02/08, 14:37
Израиль выпустил на свободу 71 арестованного палестинца
Мир

Израиль выпустил на свободу 71 арестованного палестинца

2024/02/08, 14:25
Суд Стокгольма подтвердил решение о депортации Момики, но только после истечения срока ВНЖ
Мир

Суд Стокгольма подтвердил решение о депортации Момики, но только после истечения срока ВНЖ

2024/02/08, 13:58
Пашинян захотел построить в Армении новую АЭС
Мир

Пашинян захотел построить в Армении новую АЭС

2024/02/08, 13:37