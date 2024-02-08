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В Аскеране обнаружено массовое захоронение

В Аскеране обнаружено массовое захоронение

Останки, найденные в массовом захоронении в Аскаране, предположительно принадлежат жертвам Ходжалинского геноцида..

Об этом сообщил член рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Заур Исмаилов.

По его словам, Рашид Бегларян, участвовавший в убийстве мирных жителей Ходжалы, предоставил информацию о месте, где были захоронены убитые азербайджанцы.

В этой связи в октябре-ноябре прошлого года Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан начала поисковые работы. Однако работы не были завершены из-за неблагоприятных погодных условий.

«Поиски были продолжены с февраля этого года, и в результате было обнаружено это массовое захоронение, относящееся, предположительно к жителям Ходжалы. По оценкам специалистов, здесь находятся останки не менее 8 человек. Не исключено, что в результате продолжающихся здесь поисковых мероприятий это число увеличится. На следующем этапе останки будут отправлены в соответствующие лаборатории для идентификации, а после идентификации общественность будет проинформирована о результатах», – отметил Исмаилов.

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