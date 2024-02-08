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ОТГ: Президентские выборы в Азербайджане прошли в полностью прозрачной обстановке

ОТГ: Президентские выборы в Азербайджане прошли в полностью прозрачной обстановке

Миссия Организации Тюркских государств (ОТГ) официально признает, что внеочередные выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами в этой области. Об этом говорится в распространенном заявлении этой организации.

Миссия ОТГ состояла из представителей секретариата Организации. Начиная с 4 февраля члены миссия провели встречи с главой МИД Джейхуном Байрамов, руководителем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым и другими зарубежными миссиями в Азербайджане. Фокус был нацелен на правильное организацию избирательного выбора. Плюс состоялись встречи со всеми кандидатами в президенты.

Наблюдение за выборами проводились в 22 избирательных участках в Баку, Шуше и Ходжалы.

В ходе наблюдательного процесса не было замечено никаких административных или иных правонарушений. Избиратели полностью обладали возможностью в свободной форме воспользоваться правом выбора. В связи с этим миссия ОТГ заявляет, что выборы в Азербайджане прошли в свободной обстановке и полностью соответствовали международным стандартам. Никакого воздействия на избирателей не оказывалось.

В тоже время, было отмечено что для выражения права выбора были созданы условия и для людей с ограниченными физическими возможностями, в связи с чем избирательные участки были обеспечены соответствующими техническими приспособлениями.

Таким образом, ОТГ признает, что президентские выборы в Азербайджане прошли в полностью прозрачной обстановке.

В завершении заявления говорится, что итоги этих выборов укрепят мир и дружбу в тюркском мире и будут способствовать дальнейшему развитию демократии на всем тюркском пространстве,

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