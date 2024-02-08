Азербайджан одержал победу. И начинает политическую перезагрузку |
Зеленский: Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым |
Путин позвонил Алиеву и поздравил его с разгромной победой на выборах |
Коротченко поставил Азербайджан в пример демократическим странам ЕС |
Запад пустил в ход «тяжелую» артиллерию |
Генсек СНГ: Выборы в Азербайджане были конкурентными, Алиев победил благодаря своему авторитету |
Панахов указал на высокий уровень прошедших выборов |
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты (обновлено) |
Украина вдесятеро нарастила производство дронов |
Главное Общество

ОИС поздравляет азербайджанский народ с успешным проведением президентских выборов

ОИС поздравляет азербайджанский народ с успешным проведением президентских выборов

Организация исламского сотрудничества (ОИС) распространила заявление в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными президентскими выборами.

«По приглашению правительства Азербайджана для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, состоявшимися 7 февраля 2024 года в Азербайджане, была направлена высокопоставленная делегация наблюдателей Генерального секретариата ОИС. Выборы прошли по всей стране. Делегация ОИС наблюдала за всеми тремя этапами выборов – подготовкой перед голосованием, самим голосованием и подсчетом голосов. Делегация также встретилась с соответствующими структурами и партиями и получила информацию о ходе голосования.

Подводя итоги мониторинга, делегация ОИС отметила, что избирательный процесс проводился в прозрачных, свободных условиях, с высокой активностью избирателей в реализации их политических и гражданских прав. Генеральный секретарь организации Хиссейн Брахим Таха поздравляет азербайджанский народ с успешным проведением президентских выборов», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
ОИС поздравляет азербайджанский народ с успешным проведением президентских выборов
Общество

ОИС поздравляет азербайджанский народ с успешным проведением президентских выборов

2024/02/08, 14:12
Впервые стартует ультрамарафон Ханкенди-Баку
Общество

Впервые стартует ультрамарафон Ханкенди-Баку

2024/02/08, 13:18
Завтра в Азербайджане ожидается +22°
Общество

Завтра в Азербайджане ожидается +22°

2024/02/08, 12:52
Еще один ребенок умер от кори в Азербайджане
Общество

Еще один ребенок умер от кори в Азербайджане

2024/02/08, 12:49
Коротченко поставил Азербайджан в пример демократическим странам ЕС
Общество

Коротченко поставил Азербайджан в пример демократическим странам ЕС

2024/02/08, 11:55
Дорожная полиция предупредила водителей о штрафе за грязные номера
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей о штрафе за грязные номера

2024/02/08, 11:52
Наблюдатели от СНГ констатировали прозрачность выборов в Азербайджане
Общество

Наблюдатели от СНГ констатировали прозрачность выборов в Азербайджане

2024/02/08, 11:32
ЦИК Азербайджана подведет итоги президентских выборов до 17 февраля
Общество

ЦИК Азербайджана подведет итоги президентских выборов до 17 февраля

2024/02/08, 10:44
В выборах приняли участие на 1 млн избирателей больше, чем в предыдущих
Общество

В выборах приняли участие на 1 млн избирателей больше, чем в предыдущих

2024/02/08, 00:10