ОИС поздравляет азербайджанский народ с успешным проведением президентских выборов

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Организация исламского сотрудничества (ОИС) распространила заявление в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными президентскими выборами.

«По приглашению правительства Азербайджана для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, состоявшимися 7 февраля 2024 года в Азербайджане, была направлена высокопоставленная делегация наблюдателей Генерального секретариата ОИС. Выборы прошли по всей стране. Делегация ОИС наблюдала за всеми тремя этапами выборов – подготовкой перед голосованием, самим голосованием и подсчетом голосов. Делегация также встретилась с соответствующими структурами и партиями и получила информацию о ходе голосования.

Подводя итоги мониторинга, делегация ОИС отметила, что избирательный процесс проводился в прозрачных, свободных условиях, с высокой активностью избирателей в реализации их политических и гражданских прав. Генеральный секретарь организации Хиссейн Брахим Таха поздравляет азербайджанский народ с успешным проведением президентских выборов», – говорится в заявлении.