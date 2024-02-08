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Суд Стокгольма подтвердил решение о депортации Момики, но только после истечения срока ВНЖ

Суд Стокгольма подтвердил решение о депортации Момики, но только после истечения срока ВНЖ

Миграционный суд Стокгольма подтвердил решение Миграционной службы о депортации иракского мигранта Салвана Момики, известного по акциям со сжиганием Корана.

Об этом пишет Dagens Nyheter.

Шведский суд постановил, что решение Миграционной службы о депортации Момики является действующим, поскольку тот предоставил ложную информацию при подаче заявления на получение убежища в стране.

В то же время суд принял во внимание, что в случае возвращения в Ирак Момика может подвергнуться пыткам, и подтвердил действие его вида на жительство, действительного до 16 апреля 2024 года.

После того, как вид перестанет быть действительным, суд снова оценит возможность депортации Момики.

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