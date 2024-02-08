Пашинян захотел построить в Армении новую АЭС

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Правительство Армении внесло изменение в одно из своих решений, которым предусматривается превратить специалистов управления ядерной безопасности, управления радиационной безопасности и технического отдела комитета по ядерной безопасности из состава гражданской службы в специалистов, выполняющих гражданскую работу.

«Это решение, связанное с Комитетом по регулированию атомной безопасности, важно, потому что мы поставили задачу построить новую атомную электростанцию. Мы столкнемся с ситуацией, что деньги есть, проект есть, все есть, но мы не можем это реализовать, потому что у нас нет специалистов. Мы уже слишком задержались на этом пути, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, и мы должны принять это решение сейчас», – сказал премьер Армении Никол Пашинян.