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Матвиенко: Профессионализм Алиева будет способствовать неуклонному росту международного авторитета Азербайджана

Матвиенко: Профессионализм Алиева будет способствовать неуклонному росту международного авторитета Азербайджана

Выборы президента Азербайджана показали сплоченность нации и высокий уровень доверия курсу действующего главы государства Ильхама Алиева.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«От имени Совета Федерации <…> и от себя лично поздравляю вас с очередной убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики. Выборы – важный этап в истории любого государства. Состоявшееся свободное волеизъявление граждан Азербайджана показало сплоченность нации, продемонстрировало высокий уровень доверия тому курсу, которым идет страна под вашим мудрым руководством», – написала спикер Совфеда.

Она выразила уверенность в том, что профессионализм и огромный опыт Алиева будут способствовать обеспечению социально-экономической стабильности, повышению благосостояния народа и неуклонному росту международного авторитета Азербайджана. «Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства. Они и сегодня продолжают динамично развиваться в конструктивном ключе, в том числе по парламентской линии, раскрывая потенциал союзнического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», – отметила Матвиенко.

Она пожелала Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на высшем государственном посту на благо народа Азербайджана.

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