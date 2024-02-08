Азербайджан одержал победу. И начинает политическую перезагрузку |
Зеленский: Я ценю наши конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым |
Путин позвонил Алиеву и поздравил его с разгромной победой на выборах |
Коротченко поставил Азербайджан в пример демократическим странам ЕС |
Запад пустил в ход «тяжелую» артиллерию |
Генсек СНГ: Выборы в Азербайджане были конкурентными, Алиев победил благодаря своему авторитету |
Панахов указал на высокий уровень прошедших выборов |
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты (обновлено) |
Украина вдесятеро нарастила производство дронов |
Главное Политика

Международный наблюдатель призывает ПАСЕ поучиться у Азербайджана проведению выборов

Международный наблюдатель призывает ПАСЕ поучиться у Азербайджана проведению выборов

ПАСЕ высказывает свое мнение другим странам по поводу избирательного процесса в этих странах, пытается учить их. Они считают, что имеют на это право.

Об этом заявил международный наблюдатель, заместитель председателя Республиканского совета парламента Беларуси Валерий Бельский на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане, передает АПА.

«Я приглашаю в Азербайджан этих людей, которые создали законодательство посредством СМИ. Я приглашаю их сюда для того, чтобы они увидели, как нужно проводить выборы», – добавил он.

Валерий Бельский пожелал Азербайджану успехов на предстоящих парламентских выборах, а также в организации такого престижного мероприятия, как COP29.

Теги:
Из этой рубрики
Захид Орудж позвонил Ильхаму Алиеву
Политика

Захид Орудж позвонил Ильхаму Алиеву

2024/02/08, 14:20
Гудрат Гасангулиев позвонил Ильхаму Алиеву
Политика

Гудрат Гасангулиев позвонил Ильхаму Алиеву

2024/02/08, 14:04
Алиев принял генсека и руководителя международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
Политика

Алиев принял генсека и руководителя международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА

2024/02/08, 13:47
Матвиенко: Профессионализм Алиева будет способствовать неуклонному росту международного авторитета Азербайджана
Политика

Матвиенко: Профессионализм Алиева будет способствовать неуклонному росту международного авторитета Азербайджана

2024/02/08, 13:29
Международный наблюдатель призывает ПАСЕ поучиться у Азербайджана проведению выборов
Политика

Международный наблюдатель призывает ПАСЕ поучиться у Азербайджана проведению выборов

2024/02/08, 13:21
Алиев принял генсека Шанхайской организации сотрудничества
Политика

Алиев принял генсека Шанхайской организации сотрудничества

2024/02/08, 13:07
ПА ОИС: Эти выборы стали для Азербайджана настоящим праздником демократии
Политика

ПА ОИС: Эти выборы стали для Азербайджана настоящим праздником демократии

2024/02/08, 12:30
Путин позвонил Алиеву и поздравил его с разгромной победой на выборах
Политика

Путин позвонил Алиеву и поздравил его с разгромной победой на выборах

2024/02/08, 12:21
Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОТГ
Политика

Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОТГ

2024/02/08, 11:23