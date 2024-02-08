Международный наблюдатель призывает ПАСЕ поучиться у Азербайджана проведению выборов

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ПАСЕ высказывает свое мнение другим странам по поводу избирательного процесса в этих странах, пытается учить их. Они считают, что имеют на это право.

Об этом заявил международный наблюдатель, заместитель председателя Республиканского совета парламента Беларуси Валерий Бельский на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане, передает АПА.

«Я приглашаю в Азербайджан этих людей, которые создали законодательство посредством СМИ. Я приглашаю их сюда для того, чтобы они увидели, как нужно проводить выборы», – добавил он.

Валерий Бельский пожелал Азербайджану успехов на предстоящих парламентских выборах, а также в организации такого престижного мероприятия, как COP29.