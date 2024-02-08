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В Казахстане в бюджет вернули активы еще почти 100 млн долларов по делу племянника Назарбаева

В Казахстане в бюджет вернули активы еще почти 100 млн долларов по делу племянника Назарбаева

Правоохранительные органы Казахстана вернули в бюджет страны средства на сумму 44,6 млрд тенге (98,6 млн долларов) по делу о незаконно выведенных активах в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции, сообщает ТАСС.

В мае прошлого года в ведомстве информировали, что с начала расследования вернули активы на сумму более 1 млрд долларов по делу Сатыбалдыулы.

«В рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалдыулы антикоррупционной службой буквально на днях дополнительно обеспечен возврат на сумму 44,6 млрд тенге. В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству», – говорится в сообщении.

Казахстанский суд в сентябре 2022 года приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. В марте 2022 года антикоррупционная служба республики задержала его по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств компании «Казахтелеком».

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