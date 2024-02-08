Азербайджан одержал победу. И начинает политическую перезагрузку

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«После объявления результатов выборов президента народ вышел на улицы» — в большинстве стран мира эта фраза означала бы волнения и протесты. В Азербайджане — настоящий народный праздник: в Баку, Шуше, Гяндже, в других городах отмечали победу на выборах президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Строго говоря, последние цифры Центризбирком обнародовал в три часа ночи — после обработки 93,35% бюллетеней лидирует Ильхам Алиев с 92,5% голосов. Это даже больше, чем победа с разгромным счетом. Так что у сторонников Ильхама Алиева на улицах азербайджанских городов было что праздновать — с музыкой, сигналами автомобилей, танцами на улицах.

И такой результат выборов был вполне предсказуем. Неудивительно, что большинство экспертов — и азербайджанских, и зарубежных — концентрируют внимание на блестящей военной победе Азербайджана в Карабахе под руководством Ильхама Алиева. Но, возможно, не всегда отдают себе отчет, каковы были реальные ставки осенью 2020 года. Когда Армения не просто устроила очередную провокацию на линии фронта — в Ереване е без подсказок своих покровителей замышляли ту самую «новую войну за новые территории», которую прямо обещали в команде Пашиняна, силовой разрыв трубопроводов и железных дорог, выход к Куре и к российской границе, оккупацию Барды, Тертер, Гянджи, Габалы… В таком случае под вопросом оказалось бы само существование Азербайджана как независимого государства.

Можно строить множество догадок, насколько в курсе этих планов были разведки влиятельных стран, и чьи генштабы, кроме армянского, вовлечены в подготовку нового витка агрессии. Хотя, без сомнения, пищу для размышления дают маршруты оружейного трафика накануне и во время той войны. Но «стук упавших челюстей» мирового экспертного сообщества не оставляет сомнений: от Азербайджана такой блестящей победы просто не ждали. И тем более не ждали такого высочайшего профессионализма во время молниеносных антитеррористических рейдов, когда на разгром стянутой в Карабах 10-тысячной группировки ВС Армении с сотнями единиц танков, реактивной и ствольной артиллерии, понадобилось менее 24 часов.

Теперь, после военной победы Азербайджана, в регионе стартует процесс военно-политической перезагрузки. И здесь уже изрядную пищу для размышлений дает «география поздравлений».

Поздравительные послания президент Ильхам Алиев начал получать уже в первые часы после объявления первых результатов выборов. Как того и следовало ожидать, главу Азербайджана тепло поздравил президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Еще одна демонстрация истинного братства и сотрудничества во многих сферах.

Большое внимание эксперты уделили теплому поздравлению от китайского лидера Си Цзиньпина. С учетом растущего влияния Китая на мировой арене такое внимание к Азербайджану далеко не случайно, и не последнюю роль здесь играет осуществленная под руководством президента Ильхама Алиева «инфраструктурная революция».

Более чем примечательны поздравления от лидеров государств Центральной Азии, и это не просто дипломатическая вежливость. Влияние Азербайджана в этом регионе растет. Для Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана Азербайджан — ворота в Европу и во внешний мир, которые не могут быть «захлопнуты» из-за мелочных придирок и чьей-то, пардон, не ко времени взыгравшей «жабы».

Ильхама Алиева поздравил Владимир Путин. Поступило поздравление от президента Украины Владимира Зеленского — как раз после очередного ракетного удара по Киеву, по гражданской инфраструктуре украинской столицы, где для восстановления энергоснабжения ключевое значение имеет гуманитарная помощь из Азербайджана.

Поступило поздравление от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. И тут дело не только в военной победе, хотя и ее для дипломатической революции хватило бы с лихвой.

Ильхам Алиев занимает пост президента Азербайджана уже 20 лет. И за эти годы страна изменилась до неузнаваемости. Азербайджан реализовал свою нефтяную стратегию. Задумал, подготовил и осуществил свой газовый суперпроект. Совершил «инфраструктурную революцию», превратив Транскаспийский коридор в важный логистический хаб мирового значения. Азербайджан вывел на новый уровень свою дипломатию — это и избрание в СБ ООН в качестве непостоянного члена, и Движение Неприсоединения, и многое другое.

Это промышленные и аграрные парки, более миллиона рабочих мест, «перезапуск» сельского хозяйства на новом уровне, создание взамен неконкурентоспособной советской новой промышленности с учетом современных требований. Это политические и кадровые реформы. Это институциональная борьба с коррупцией — не просто громкие аресты, а внедрение таких управленческих технологий, которые исключают лазейки для взяток и коррупционных схем. Это развитие ненефтяного сектора. Это многомиллиардные инвестиции. Это туризм, о котором мечтали многие годы и который становится реальностью только теперь, уверенно возвращаясь к «диковидному» уровню. Это престижные международные спортивные соревнования — чемпионаты Европы и мира по гимнастике, боксу и другим видам спорта, собственный этап «Формулы 1», Европейские и Исламские игры, это успехи азербайджанских спортсменов и развитие в стране массового спорта и спортивной инфраструктуры.

И все это преломляется в личные мотивы 92 с половиной процентов азербайджанских избирателей, которые голосовали за своего президента и за свои интересы. За безопасность и стабильность, за развитие без революций и потрясений. За будущее, которое у нас есть. И фундамент которого заложен 7 февраля у избирательных урн.

С победой, Азербайджан!

Нурани, обозреватель