ПА ОИС: Эти выборы стали для Азербайджана настоящим праздником демократии

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Эти выборы стали для Азербайджана настоящим праздником демократии. Это очень знаменательное событие, потому что впервые выборы прошли на всей территории Азербайджана. Об этом заявил руководитель миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации исламского сотрудничества (ПА ОИС) , заместитель генерального секретаря ОИС Али Аскер Мохаммади Сиджани.

По его словам, президентские выборы прошли на очень высоком уровне.

«Азербайджан наконец полностью восстановил свою территориальную целостность после 30 лет оккупации, и это нас очень радует», – сказал глава миссии.

Сиджани добавил, что сожалеет о том, что не имел возможности наблюдать за выборами на освобожденных от оккупации территориях.