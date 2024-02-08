Салма Жеверия: Выборный процесс в Азербайджане прошел максимально прозрачно

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Выборный процесс в Азербайджане прошел максимально прозрачно и люди продемонстрировали свое доверие действующему правительству.

Об этом заявила глава делегации Организации исламского сотрудничества (ОИС) Салма Жеверия.

Поблагодарив руководство Азербайджана за доверие и дружбу по отношению к Пакистану, она выразила уверенность, что эти выборы подстегнут дальнейшее развитие Азербайджана. Что касается взаимоотношений Азербайджана и Пакистана, то сейчас, по мнению Салмы Жеверия, самое время сделать дополнительный анализ взаимоотношений и выявить направления дальнейшего более активного сотрудничества стран.

Глава делегации ОИС сообщила, что лично посетили несколько избирательных участков. Узнав, что наблюдатели приехали из Пакистана, люди обнимали их и выражали тем самым любовь к этой стране.

Салама Жеверия поблагодарила руководство Азербайджана за доверие и дружбу по отношению к Пакистану и сказала, что ее страна регулярно демонстрирует в мире свою приверженность идеям демократии.