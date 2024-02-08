Аккан Сувер: Азербайджан продемонстрировал основы демократии для всего мира

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После Карабахского дастана Азербайджан вошел в период еще более славной истории.

Об этом заявил представитель делегации турецкого Фонда Мармары Аккан Сувер.

«Это изменило всю историю Кавказа», — сказал он.

Относительно выборов Аккан Сувер отметил, что Азербайджан продемонстрировал основы демократии для всего мира. Нет совершенно никакой разницы между выборами, прошедшими в Азербайджане и теми, которые проходят в развитых и демократичных странах мира.

Представители делегации сообщили, что особо впечатлены тем благожелательным приемом, который оказан им в дружеском и братском Азербайджане. Было выражено пожелание, чтоб эти выборы послужили дальнейшему развитию не только Азербайджану, но и всему тюркскому миру.