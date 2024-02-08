Генсек СНГ: Выборы в Азербайджане были конкурентными, Алиев победил благодаря своему авторитету

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Прошедшие в Азербайджане внеочередные выборы президента были конкурентными, а действующий глава государства Ильхам Алиев победил благодаря своему авторитету.

Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который возглавлял миссию наблюдателей от Содружества.

«Одним из критических обвинений в адрес организаторов выборов на пространстве СНГ периодически является обвинение в том, что выборы неконкурентные, нет альтернативы. Здесь альтернатива была», — считает Лебедев.

По его словам, все семь кандидатов были достойными претендентами на президентский пост, однако авторитет Алиева в народе неоспорим, что и привело к закономерному результату голосования. Лебедев считает, что повода для критики выборов в Азербайджане нет.

Победа действующего президента Азербайджана может поспособствовать активизации усилий по установлению долгосрочного мира в регионе, отметил Лебедев.

«Мне кажется, эта победа послужит тому, что будут предприняты дополнительные усилия для переговорного процесса (между Арменией и Азербайджаном – прим.), для достижения согласия в регионе. <…> Все страны СНГ крайне заинтересованы в успешном завершении этого процесса восстановления мира. Это в интересах и стран региона, и – расширю географию – всего Содружества», – сказал Лебедев.

Он добавил, что Россия активно участвует в этом процессе и старается содействовать восстановлению мира. Также, добавил он, к процессу подключились и другие страны региона.

«Мне кажется, что в нынешней ситуации в Азербайджане очень нужна стабильность. Руководство Азербайджана стремится сделать мир на Южном Кавказе надежным», – отметил генсек СНГ.