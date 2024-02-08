Токаев поздравил Ильхама Алиева

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8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Токаев поздравил Алиева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в работе во имя всестороннего развития и прогресса Азербайджана. Касым-Жомарт Токаев отметил важность достижения Азербайджаном больших успехов во всех сферах под руководством главы нашего государства и дальнейшего укрепления международных позиций нашей страны.

Ильхам Алиев выразил благодарность за внимание и поздравления.

Главы государств выразили уверенность, что азербайджано-казахстанские дружественные и братские отношения будут и дальше укрепляться, лидеры обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.