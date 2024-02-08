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Али Инсанов поздравил Ильхама Алиева с победой

Али Инсанов поздравил Ильхама Алиева с победой

Партия «Право и справедливость» распространила заявление в связи с внеочередными президентскими выборами.

Партия поздравила президента Ильхама Алиева с победой на выборах.

Отметим, председателем партии «Право и справедливость является Али Инсанов.

«Партия «Право и справедливость» внимательно наблюдала за президентскими выборами в Азербайджане, состоявшимися 7 февраля, в течение всего избирательного процесса и неоднократно доводила до сведения общественности единогласные решения членов партии относительно избирательного процесса. Наша партия заранее объявила, что на президентских выборах поддержит кандидата партии «Ени Азербайджан», одержавшего победу Ильхама Алиева, превратившего Азербайджан в страну-победительницу.

На основании общего наблюдения партии «Право и справедливость» заявляем, что избирательный процесс был организован в соответствии с законодательством, в демократической и свободной конкурентной среде», – написал в своей социальной сети председатель партии Али Инсанов.

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