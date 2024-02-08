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Си Цзиньпин: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан достигнет новых свершений

Си Цзиньпин: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан достигнет новых свершений

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, дорожу нашими добрыми рабочими отношениями и личной дружбой и готов вместе с Вами прилагать усилия для продвижения двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях на новый уровень», – говорится в письме.

Китайский лидер от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично поздравил главу нашего государства по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства.

Подчеркнув, что на протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития и создается политическое доверие высокого уровня, китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что продвигается совместная инициатива «Один пояс, один путь», наблюдается тесное взаимодействие в международных делах.

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