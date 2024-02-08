В Азиатской парламентской Ассамблее сравнили президентские выборы в Азербайджане с фестивалем

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Генеральный секретарь Азиатской парламентской Ассамблеи (АПА) Магомед Реза Меджиди высоко оценил состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы и поздравил с этим событием народ.

В свою очередь, представитель организации от турецкого парламента, профессор Ильяс Топсакал сказал, что при любом подобного рода выборе народа внимание со стороны наблюдателей обращается на два фактора: прозрачность и технику их проведения. И они в Азербайджане были организованы безупречно.

Представители Азиатской парламентской Ассамблеи посетили несколько районов, провели встречи на избирательных участках с электоратом и получили полную информацию об этом мероприятии странового значения.

Вывод следующий: выборы прошли на одном из самых высоких уровней среди всех подобных мероприятий в мире.

«Эти выборы скорее походили на фестиваль, поскольку люди, приходящие на избирательные участки, были в очень приподнятом настроении».

Ильяс Топсакал от лица турецкого парламента поздравил азербайджанский народ с результатам президентских выборов в Азербайджане.