Мадуро поздравил Ильхама Алиева с победой

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Соответствующую публикацию Николас Мадуро разместил в своем аккаунте в социальной сети.

«Поздравляю народ Азербайджана и его вновь переизбранного президента Ильхама Алиева. Благодаря Вашему лидерству, мудрости и гуманизму Вы продолжите вести свой благородный народ вперед по пути развития и прогресса. Вперед к новым вершинам! Да здравствует Азербайджан!», – говорится в публикации.