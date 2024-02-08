Мадуро поздравил Ильхама Алиева с победой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Соответствующую публикацию Николас Мадуро разместил в своем аккаунте в социальной сети.
«Поздравляю народ Азербайджана и его вновь переизбранного президента Ильхама Алиева. Благодаря Вашему лидерству, мудрости и гуманизму Вы продолжите вести свой благородный народ вперед по пути развития и прогресса. Вперед к новым вершинам! Да здравствует Азербайджан!», – говорится в публикации.
Felicito al pueblo de Azerbaiyán y a su Presidente reelecto Ilham Aliyev. Con liderazgo, sabiduría y humanismo seguirás el camino de avance y prosperidad para tu noble pueblo. Rumbo a nuevas grandes conquistas. ¡Viva Azerbaiyán! pic.twitter.com/iiZyVuJHjv
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 7, 2024