Запад пустил в ход «тяжелую» артиллерию |
Генсек СНГ: Выборы в Азербайджане были конкурентными, Алиев победил благодаря своему авторитету |
Панахов указал на высокий уровень прошедших выборов |
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты (обновлено) |
Украина вдесятеро нарастила производство дронов |
Джевдет Йылмаз: Турция и Азербайджан продолжат двигаться вперед |
Рамзан Кадыров: Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа |
Си поздравил Ильхама Алиева |
Фуад Алиев: Народ Азербайджана оказал большое доверие Ильхаму Алиеву |
Главное Политика

Лукашенко – Алиеву: «В лице Беларуси Вы имеете надежного друга»

Лукашенко - Алиеву: "В лице Беларуси Вы имеете надежного друга"

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с уверенной победой на выборах.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики, которые впервые за период независимости проведены на всей территории страны.

Впечатляющая поддержка избирателей, выраженная в ходе голосования, вновь красноречиво подтвердила сплоченность общества и Ваш высочайший авторитет у народа Азербайджана.

За 20 лет благодаря Вашей решительности, высокой политической культуре и умению слышать голос своего народа построено сильное, независимое государство, с мнением которого считаются в мире. С Вашим именем по праву связаны экономический прогресс и рост благосостояния граждан, укрепление суверенитета и роли Баку на международной арене.

В лице Беларуси Вы имеете надежного друга, разделяющего подходы к построению справедливых и равноправных межгосударственных отношений, укреплению безопасности, диалога и доверия.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и много сил реализовать все задуманное на благо дружественного народа Азербайджана.

Всегда рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле», – говорится в письме.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев принял генсека СНГ
Политика

Ильхам Алиев принял генсека СНГ

2024/02/08, 11:08
Садыр Жапаров позвонил Ильхаму Алиеву
Политика

Садыр Жапаров позвонил Ильхаму Алиеву

2024/02/08, 10:55
Салма Жеверия: Выборный процесс в Азербайджане прошел максимально прозрачно
Политика

Салма Жеверия: Выборный процесс в Азербайджане прошел максимально прозрачно

2024/02/08, 10:53
Аккан Сувер: Азербайджан продемонстрировал основы демократии для всего мира
Политика

Аккан Сувер: Азербайджан продемонстрировал основы демократии для всего мира

2024/02/08, 10:50
Генсек СНГ: Выборы в Азербайджане были конкурентными, Алиев победил благодаря своему авторитету
Политика

Генсек СНГ: Выборы в Азербайджане были конкурентными, Алиев победил благодаря своему авторитету

2024/02/08, 10:27
Председательство в Азиатской парламентской ассамблеи перейдет Азербайджану
Политика

Председательство в Азиатской парламентской ассамблеи перейдет Азербайджану

2024/02/08, 10:22
Токаев поздравил Ильхама Алиева
Политика

Токаев поздравил Ильхама Алиева

2024/02/08, 10:17
Али Инсанов поздравил Ильхама Алиева с победой
Политика

Али Инсанов поздравил Ильхама Алиева с победой

2024/02/08, 10:13
Си Цзиньпин: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан достигнет новых свершений
Политика

Си Цзиньпин: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан достигнет новых свершений

2024/02/08, 10:04