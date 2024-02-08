Шавкат Мирзиёев – Ильхаму Алиеву: Азербайджанское государство покоряет славные высоты

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Дорогой Ильхам Гейдарович, мой дорогой брат.

По случаю Вашей уверенной победы на президентских выборах, проводимых на высоком уровне в Азербайджанской Республике, искренне поздравляю Вас, мой дорогой брат, и выражаю наилучшие пожелания.

Всесторонняя поддержка вашей кандидатуры населением на этих выборах является ярким проявлением безграничного доверия вашего народа к выдвигаемым вами стратегическим программам и планам. Если я скажу, что это напрямую связано с полным восстановлением территориальной целостности Азербайджана и установлением исторической справедливости, с масштабными реформами и крупными строительными работами, проводимыми во всех сферах в вашей стране, то это будет настоящей правдой.

Сегодня под Вашим руководством – поистине мудрого руководителя своего народа, патриотичного и самоотверженного, видного политического деятеля, Азербайджанское государство покоряет славные высоты, возрастает его репутация и доверие на международной арене. Без сомнения, Ваша деятельность на этом высоком посту послужит всестороннему укреплению основ государственности и модернизации общества, дальнейшему повышению уровня жизни населения, обеспечению социально-экономического развития страны.

Дорогой брат, здесь хотелось бы подчеркнуть, что в последние годы наши активные контакты на высшем уровне и тесные братские отношения, реализуемые конкретные проекты и «дорожные карты» придают мощный импульс нашим взаимовыгодным отношениям.

Как мы с вами договаривались, в текущем году, объявленном годом бурного развития многосторонних отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, появятся еще десять новых сфер, в том числе химия, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, энергетика, электротехника, ювелирное дело, машиностроение. фармацевтика, строительные материалы, банковское дело и финансы. Я верю, что наши большие планы по укреплению сотрудничества в этих областях будут полностью реализованы.

Уверен, что благодаря сильной политической воле и совместным усилиям наше долгосрочное стратегическое партнёрство продолжит эффективно развиваться на общее благо наших братских народов.

Нет сомнения, что Ваш будущий визит в нашу страну поднимет наши многогранные и дружественные отношения на совершенно новый уровень в соответствии с нашими нынешними потенциалом и возможностями.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, еще раз поздравляю Вас с этой важной победой, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, семейного счастья, больших успехов в Вашей деятельности как главы государства, а братскому народу Азербайджана – мира, спокойствия и дальнейшего прогресса», – говорится в письме.