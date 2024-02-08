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Шавкат Мирзиёев – Ильхаму Алиеву: Азербайджанское государство покоряет славные высоты

Шавкат Мирзиёев - Ильхаму Алиеву: Азербайджанское государство покоряет славные высоты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Дорогой Ильхам Гейдарович, мой дорогой брат.

По случаю Вашей уверенной победы на президентских выборах, проводимых на высоком уровне в Азербайджанской Республике, искренне поздравляю Вас, мой дорогой брат, и выражаю наилучшие пожелания.

Всесторонняя поддержка вашей кандидатуры населением на этих выборах является ярким проявлением безграничного доверия вашего народа к выдвигаемым вами стратегическим программам и планам. Если я скажу, что это напрямую связано с полным восстановлением территориальной целостности Азербайджана и установлением исторической справедливости, с масштабными реформами и крупными строительными работами, проводимыми во всех сферах в вашей стране, то это будет настоящей правдой.

Сегодня под Вашим руководством – поистине мудрого руководителя своего народа, патриотичного и самоотверженного, видного политического деятеля, Азербайджанское государство покоряет славные высоты, возрастает его репутация и доверие на международной арене. Без сомнения, Ваша деятельность на этом высоком посту послужит всестороннему укреплению основ государственности и модернизации общества, дальнейшему повышению уровня жизни населения, обеспечению социально-экономического развития страны.

Дорогой брат, здесь хотелось бы подчеркнуть, что в последние годы наши активные контакты на высшем уровне и тесные братские отношения, реализуемые конкретные проекты и «дорожные карты» придают мощный импульс нашим взаимовыгодным отношениям.

Как мы с вами договаривались, в текущем году, объявленном годом бурного развития многосторонних отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, появятся еще десять новых сфер, в том числе химия, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, энергетика, электротехника, ювелирное дело, машиностроение. фармацевтика, строительные материалы, банковское дело и финансы. Я верю, что наши большие планы по укреплению сотрудничества в этих областях будут полностью реализованы.

Уверен, что благодаря сильной политической воле и совместным усилиям наше долгосрочное стратегическое партнёрство продолжит эффективно развиваться на общее благо наших братских народов.

Нет сомнения, что Ваш будущий визит в нашу страну поднимет наши многогранные и дружественные отношения на совершенно новый уровень в соответствии с нашими нынешними потенциалом и возможностями.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, еще раз поздравляю Вас с этой важной победой, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, семейного счастья, больших успехов в Вашей деятельности как главы государства, а братскому народу Азербайджана – мира, спокойствия и дальнейшего прогресса», – говорится в письме.

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