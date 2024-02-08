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Панахов указал на высокий уровень прошедших выборов

Панахов указал на высокий уровень прошедших выборов

Президентские выборы в Азербайджане прошли на очень высоком уровне.

С данным заявлением выступил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции, посвященной итогам внеочередных президентских выборов 7 февраля.

«Народ Азербайджана проголосовал за избрание своего президента, и по предварительным результатам нет никаких сомнений в том, что Ильхам Алиев является лидером с подавляющим большинством голосов. На сегодняшний день мы можем считать нашу работу завершенной», – отметил руководитель ЦИК.

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