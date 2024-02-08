Сторонники Эльшада Мусаева поздравили Ильхама Алиева

60 Просмотров

Партия «Великий Азербайджан» распространила заявление в связи с президентскими выборами.

В заявлении говорится:

«Рассматривая президентские выборы как судьбоносный вопрос для страны, новое испытание для укрепления партии и приобретения опыта, Партия «Великий Азербайджан» не пожелала оставаться на выборах лишь наблюдателем и приняла решение участвовать напрямую со своим кандидатом. Сразу после утверждения кандидатуры единого кандидата партии, председателя партии Эльшада Мусаева в более чем 60 избирательных округах страны был проведен успешный сбор подписей за кандидата.

После начала активной избирательной кампании во многих городах и районах страны прошли встречи с избирателями с участием кандидата в президенты Эльшада Мусаева. На всех встречах избирательная платформа Э.Мусаева была доведена до избирателей, волнующие их вопросы изучались на месте. Обращения граждан, записанные на всех этих встречах, были обнародованы в выступлениях кандидата по телевидению, радио, газетам и сайтам, в социальных сетях. Немало проблем нашли свое решение во время предвыборной кампании. В результате проводимой пропагандистской работы увеличилось число сторонников партии и граждан, подавших заявки на членство в партии.

В день выборов наши наблюдатели на всех избирательных участках и округах страны наблюдали за выборами и информировали избирательный штаб о наблюдаемом процессе голосования. Была заметной активность наших избирателей в городах и районах, где кандидат в президенты Эльшад Мусаев проводил прямые встречи.

Основываясь на информации, предоставленной наблюдателями, сообщаем, что избирательный процесс прошел без какого-либо внешнего вмешательства, и что вокруг избирательных участков не было обнаружено ни одного сотрудника полиции или какой-либо кампании. Наблюдения с помощью веб-камер, установленных на избирательных участках, также показали, что процесс голосования проходит без нарушений и в условиях безопасности. В день голосования не наблюдалось никаких других инцидентов, совершенных избирателями внутри и вблизи избирательных участков, особое внимание привлекла высокая активность избирателей и прозрачность процедуры голосования, подсчета голосов, подтвердившие, что результаты голосования выражают волю азербайджанского народа.

На этих выборах, проведенных после великого исторического испытания, Отечественной войны, которое мы завершили победой, народ вновь оказал большое доверие своему лидеру Ильхаму Алиеву. Мы считаем предварительные итоги выборов легитимными и искренне поздравляем Ильхама Алиева с победой, желаем ему успехов в нелегкой деятельности», – говорится в заявлении.